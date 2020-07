Nach Diebstahl in Peine: Polizei sucht Geldabheber

Die Polizei sucht mit Bildern, die an Bankautomaten entstanden sind, nach einem unbekannten Täter. Er steht laut Polizei unter dem Verdacht, mit der gestohlenen Kreditkarte einer 69-Jährigen aus dem Kreis Peine Geld an Bankautomaten und in Geschäften in Hannover und Peine abgehoben zu haben.

Das Bild zeigt den gesuchten Geldabheber. Foto: Polizei Hannover

Die Polizei schildert den Fall: Nach bisherigen Erkenntnissen fiel der 69-Jährigen am 7. Dezember 2019 gegen Mittag auf, dass ihre Geldbörse samt EC- und Kreditkarte entwendet worden war. Zuvor war die Frau in einem Baumarkt und in einem Einkaufszentrum in Peine. Noch am Abend informierte sie ihre Hausbank über den Diebstahl.

An Automaten und in Geschäften

Nachdem die Frau die erste unerlaubte Abbuchung feststellte, erstattete sie Anzeige wegen Diebstahls. Im Zeitraum zwischen dem 7. und 10. Dezember kam es an diversen Geldautomaten und in Geschäften in Hannover und Peine zu Abbuchungen. 23 Transaktionen fanden statt, der entstandene Schaden beläuft sich auf 4666 Euro.

Mehrere Aufnahmen liegen vor

Durch Kameras an diversen Geldautomaten sei die gleiche Person aufgezeichnet worden. Der mutmaßliche Täter sei schlank und groß, zirka 25 bis 35 Jahre alt. Er habe einen leichten, hellen Bart. Bei einer der Abbuchungen habe er ein schwarzes Cap, eine helle (beige) Daunenjacke, eine dunkelgraue Jogginghose mit dunklem Symbol auf dem linken Oberschenkel und Sneaker mit helldunklem Muster getragen. Er hatte eine schwarze, kleine Umhängetasche und ein Smartphone, vermutlich iPhone, mit dunkler Hülle bei sich, so die Polizei. Zudem habe der Mann einen massiven Ring am Ringfinger der rechten Hand getragen.

Hinweise: (0511) 1092717.

red