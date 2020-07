Immer wieder geben sich Betrüger als nahe Verwandte aus, die Geld brauchen. In einem dieser Fälle gaben sie sich als Polizisten aus, die Enkeltrickbetrüger fassen wollen.

Peine. Zwei Mal haben Trickbetrüger am Dienstag in Peine zugeschlagen. Einmal gaben sie sich als Sohn des Opfers aus, ein Mal als Polizisten.

Enkeltrick in Peine: Zwei perfide Betrugsfälle an einem Tag

Am Dienstag sind in Peine gleich zwei ältere Menschen unabhängig voneinander betrogen worden. Wie die Polizei Peine mitteilt, gab sich einer der Täter am Telefon als Sohn aus, der andere als Polizist. Beide Male waren die Täter erfolgreich.

Im ersten Fall rief der Betrüger eine 92-jährige Peinerin an und gab sich als deren Sohn aus. Wegen eines Unfalls, so gab er vor, benötige er dringend Bargeld. Die Seniorin vertraute dem Anrufer und übergab einem angeblichen Bekannten später 10.000 Euro.

Zuerst erkannte das Opfer den Trick und legte auf

Noch perfider gingen die Betrüger im zweiten Fall vor. Gegen 16 Uhr rief eine Frau das Opfer, einen 75-jährigen Mann aus Peine, an und gab sich zunächst als dessen Tochter aus. Dieses Mal, so die Begründung der anrufenden Person, werde Geld gebraucht, um einen Anwalt zu bezahlen. Der 75-Jährige machte zunächst alles richtig: Er erkannte, dass es sich nicht um seine Tochter handelte und legte auf.

Kurze Zeit später jedoch versuchten es die Betrüger erneut. Bei diesem Anruf gaben sie sich als Mitarbeiter des Landeskriminalamts Niedersachsen aus. Am Telefon fragte der Täter, ob der 75-Jährige kürzlich einen Anruf einer Frau erhalten habe und verwies auf den Enkeltrick. Er lobte das Opfer, dass dieser richtig reagiert habe.

Im zweiten Schritt gaben sich die Täter als Polizisten aus

Doch dann bat der vermeintliche LKA-Mann um Hilfe bei der Festnahme der Täter. Das Opfer solle auf die Forderung eingehen, so dass LKA-Beamte die Täter auf frischer Tat ertappen und festnehmen könnten. Anschließend solle er sein Geld zurückerhalten. Der Peiner fiel auf die Masche rein: Die Übergabe fand statt, doch niemand kam, um die Täter festzunehmen. Dem Mann entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro.

Die Polizei gibt folgende Tipps im Umgang mit solchen Telefonbetrügern:

Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen, zum Beispiel Polizisten, den Dienstausweis.

Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben. Wichtig: Lassen Sie den Besucher währenddessen vor der abgesperrten Tür warten.

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten.

Seien Sie misstrauisch, wenn sich Anrufer am Telefon nicht selber mit Namen melden. Raten Sie nicht, wer anruft, sondern fordern Sie Anrufer grundsätzlich dazu auf, ihren Namen selbst zu nennen.

Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche nicht erkennen. Erfragen Sie beim Anrufer Dinge, die nur der richtige Verwandte/Bekannte wissen kann.

Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen Verhältnissen preis.

Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen. Nehmen Sie sich Zeit, um die Angaben des Anrufers zu überprüfen. Rufen Sie die jeweilige Person unter der Ihnen lange bekannten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen.

Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen von Ihnen fordert: Besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen nahe stehenden Personen.

Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen wie Schmuck an unbekannte Personen.

Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, informieren Sie unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110.

Sind Sie bereits Opfer eines Enkeltricks geworden, zeigen Sie die Tat unbedingt bei der Polizei an. Dies kann der Polizei helfen, Zusammenhänge zu erkennen, andere Personen entsprechend zu sensibilisieren und die Täter zu überführen.

red