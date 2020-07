So abwechslungsreich sind Ferien in Peine

Wenn die Fuhse wieder mehr Wasser führt, kann der Peiner Teil des Nebenflusses der Aller per Kanu erpaddelt werden. Ein möglicher Ausgangspunkt ist die Wassermühle in Eixe, von dort aus schlängelt sich die Fuhse in weiten Bögen durch Wiesen und Felder in Richtung Uetze. Alternativ kann derzeit auf der Oker gepaddelt werden.