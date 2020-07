Einbrecher stehlen Getränke in Kneipe in Peine

Zwischen Mittwoch, 23 Uhr, und Donnerstag, 1.50 Uhr, sind bislang unbekannte Täter in eine Gaststätte am Bahnhofsplatz in Peine eingebrochen, das teilt die Polizei mit. Durch eine gewaltsam geöffnete Hintertür gelangten sie in die Räume. Die Täter stahlen Tabak und alkoholische Getränke, bevor sie unerkannt in unbekannte Richtung flüchteten. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 2500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Peine, (05171) 9990, in Verbindung zu setzen.

red