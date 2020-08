Collie-Mischling aus Peine sucht erfahrene Hundehalter

Peine. Schäferhund/Collie Mischling Albert ist anfangs etwas schüchtern. Er genießt es gekrault zu werden. An die Leine muss er sich noch gewöhnen.

Heike Brakemeier, Leiterin des Tierheims Peine, schreibt diese Woche für Albert: „Hallo, ich heiße Albert und bin ein kastrierter Schäferhund/Collie-Mischling.

Ich wurde im Juli 2015 geboren und habe leider mein Zuhause verloren. Mit Artgenossen komme ich bestens klar, zu fremden Menschen bin ich anfangs etwas zurückhaltend, bis ich Vertrauen aufgebaut habe.

Ich zeige mich dann von meiner guten Seite und genieße es auch, gekrault zu werden. Mit der Leine kann ich so richtig noch nichts anfangen. Ich denke dann immer, dass ich wieder eingesperrt werde. In mir unbekannten Situationen bin ich verunsichert, daher möchte ich gerne in hundeerfahrene Hände vermittelt werden.

In meinem alten Zuhause war ich sehr territorial, der Postbote durfte nicht einfach meinen Garten betreten. Wenn ihr mich kennenlernen möchtet, kommt einfach zu den Öffnungszeiten ins Peiner Tierheim.“

Interessenten melden sich im Peiner Tierheim an der Fritz-Stegen- Allee: (015171) 52558; Internet: www.tierheim-peine.de

red