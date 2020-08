Ein unbekannter Anrufer kommt bei einem Mann in Mödesse an sein Ziel.

Mödesse. Opfer eines unbekannten Anrufers wurde ein Mann in Mödesse. Der Täter hatte angegeben, dass der Computer des Mödessers gehackt worden sei.

Anrufer entlockt Opfer in Mödesse Kontodaten

Ein Mann in Mödesse hat einem unbekannten Anrufer sämtliche Kontodaten, Passwörter und Kreditkartennummern mitgeteilt. Der Täter habe am Montag gegen 17 Uhr von einem gehackten Computer gesprochen, teilt die Polizei mit. Der Unbekannte habe vom Konto des Geschädigten einen vierstelligen Geldbetrag abgebucht. Zum Anrufer könne lediglich gesagt werden, dass er zeitweise in mehrere unterschiedliche Sprachen verfallen sei.

