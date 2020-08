Katze Anjali wartet im Peiner Tierheim aufs Kennenlernen

Heike Brakemeier, Leiterin des Tierheims Peine, stellt in dieser Woche Anjali vor, eine Bengal-Katze, am 17. August im Peiner Tierheim abgegeben. Anjali, am 1. April 2018 geboren, hat mit elf weiteren Katzen in reiner Wohnungshaltung gelebt und ist mit Artgenossen gut verträglich.

Mit Artgenossen verträglich

Leider, so Heike Brakemeier, wurde bei ihr Ataxie festgestellt. „Ataxie ist keine Krankheit, sondern eine Behinderung, die sich bei Anjali durch Störungen der Bewegungsabläufe äußert. Sie hat einen wackeligen Gang und neigt mit dem Hinterteil zum Umfallen.“

Lauftraining und Geschicklichkeitsspiele

Sie sei vom Tierarzt untersucht worden, es sei jedoch alles unauffällig gewesen. „Wir suchen nun für Anjali ein Zuhause, wo die Menschen ihre Motorik gezielt fördern. Lauftraining und Geschicklichkeitsspiele können dabei helfen, ihre Muskulatur zu kräftigen sowie die Koordination und die Konzentration zu verbessern.

Einfühlungsvermögen ist wichtig

Mit Geduld und Einfühlungsvermögen lassen sich so in vielen Fällen gute Fortschritte erzielen. Teppichboden sollte vorhanden sein, da dieser ein guter Halt im Gegensatz zu Laminat oder Fliesen ist. Auch Treppen sollten gesichert sein, damit es nicht zu Stürzen kommt. Anjali ist noch jung und hat eine gute Chance auf ein weitgehend gutes Katzenleben.“

Interessenten melden sich beim Peiner Tierheim an der Fritz-Stegen-Allee: (015171) 52558; Internet: www.tierheim-peine.de

red