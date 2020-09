Mittelstands-Verband baut Angebote im Peiner Land aus

Mittelstands- und Wirtschaftsunion Peine wählt Vorstandspositionen nach

Die Peiner Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT), vormals Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der CDU Peine, hat ihren Kreisvorstand durch Nachwahlen komplettiert. Bei der Zusammenkunft in den Peiner Festsälen wurden diese Personalien festgelegt: Georg Martin Winkler wurde zum stellvertretenden Kreisvorsitzenden gewählt, Brigitte Winkler zur Kreisschatzmeisterin, Katja Jürgenson zur Schriftführerin, Berthold Mühlbach zum Beisitzer im Kreisvorstand gewählt.

Darüber hinaus wurde Stefan Bode zum zweiten Rechnungsprüfer des Verbandes bestimmt. Tanja Nowak wurde in den Kreisvorstand der MIT Peine kooptiert.

Ferner bestimmte die Mitgliederversammlung die Delegierten für den Landesmittelstandstag, der am 11./12. Juni 2021 in Wolfenbüttel stattfindet. Und Vorsitzender Dr. Tim Faustmann sowie Michael Heinemann wurden als Delegierte für den Bundesmittelstandstag nominiert, der im Herbst 2021 noch vor den Bundestagswahlen voraussichtlich in Kiel stattfinden wird.

Nach fast zwei Jahrzehnten gibt es nun per Mitgliederbeschluss eine Erhöhung des Mitgliedsmindestbeitrag. Diese „Beitragsanpassung“ komme aber einzig und allein der Mittelstands- und Wirtschaftsunion Peine zugute, so Vorsitzender Faustmann. So soll das Angebot für die Mitglieder „spürbar verbessert“ werden. Die Vereinigung will die Gliederungen stärken, Kooperationen ausbauen und die Zusammenarbeit mit anderen Verbänden intensivieren. Es sollen zusätzliche kreisweite Veranstaltungen angeboten werden, von denen alle Mitglieder im Kreisgebiet partizipieren können. Das koste natürlich auch Geld, so Faustmann.

Gäste waren Kreisvorsitzende der Peiner CDU, der Landtagsabgeordnete, Christoph Plett, der Hauptgeschäftsführer der Niedersachsen-MIT Andreas Sobotta sowie sowie die Vorsitzende der Frauenunion Peine, Marion Övernmöhle-Mühlbach, und ihre Vorstandskollegin Tanja Nowak.