Peine streicht Corona-Prämie für Eltern-Taxis schon wieder

Das Schild ·Elterntaxi· steht vor der Grundschule Grimsehlweg in Hannover. Der Landkreis Peine wollte Eltern Kilometergeld zahlen, wenn sie ihre Kinder zur Schule fahren. Doch schon diesen Freitag wurde diese „Corona-Prämie“ schon wieder gestrichen.

Der Landkreis Peine wird die Einführung einer Kilometerpauschale für Elterntaxis nicht wie geplant bis Ende September testen. „Eine erste Auswertung und zahlreiche Gespräche unter anderem mit Schulen, Beförderungsunternehmen und der Polizei haben gezeigt, dass die geplante Entschädigung für Eltern, die ihre Kinder statt mit dem Bus mit dem Auto zur Schule bringen, viele andere Probleme mit sich bringt“, heißt es in einer Mitteilung aus dem Kreishaus von Freitagvormittag.

Eltern-Taxis in Peine: Verwaltung ließ wichtige Faktoren unberücksichtigt

Nach weiteren Angaben von Landkreis-Sprecher Fabian Laaß habe die Verwaltung in der Vorbereitung des Tests einige wichtige Faktoren, wie die derzeitige Baustellen- und Umleitungssituation in Peine, unberücksichtigt gelassen. „Das hätte die Testergebnisse verfälscht. Die Auswertung wäre entsprechend fehlerhaft gewesen“, so der Sprecher.

Kreisverwaltung wollte beitragen, Corona-Infektionen zu mindern

Die Kreisverwaltung habe die Kilometerpauschale als ein Mittel gesehen, den vollen Schulbussen kurzfristig zu begegnen und somit das Risiko einer Corona-Infektion zu mindern. „Wir werden nun gemeinsam mit allen Beteiligten überlegen, wie wir dem Problem in anderer Weise begegnen können“, sagt Laaß.

