Startklar für Afrika: Propsteijugend Vechelde bietet Programm

Vechelde. So hatten sich die Kinder, Jugendlichen und Hauptamtlichen der Propsteijugend Vechelde den Sommer 2020 nicht vorgestellt. Fahrten mussten storniert werden, aber nach dem ersten Schreck gab es ein Ersatzprogramm, heißt es in einer Mitteilung der Gemeinde. Anstatt zu einer Kinderfreizeit zu fahren, seien an fünf Tagen und drei Orten Kinder „Startklar für Afrika“ gewesen. Einen Vormittag ging es in Wahle, Bortfeld und Vechelde auf eine Reise mit einem Elefanten ins Heimatland Afrika. Auch eine Stationsrallye, die die Kinder jeweils eigenständig machen konnten, war im Angebot.

Überraschungen wurden nach Hause geschickt

In Wahle, Timmerlah, Geitelde und Leiferde wurde sie jeweils für eine Woche installiert. Am Ende bekam jeder, der seinen Lösungszettel abgegeben hatte, eine kleine Überraschung nach Hause geschickt, heißt es weiter.

Für die Jugendlichen der abgesagten Teeniefreizeit ging es an einem Abend im Wahler Garten hoch hinaus beim Kistenklettern. Es sei doch noch Freizeitfeeling beim anschließenden Lagerfeuer aufgekommen sowie beim chilligen Grillabend für die Ehrenamtlichen.

Batik- und ein Kinoabend

Einige Jugendliche der Propsteijugend nahmen auch am Batikabend teil. Abgeschlossen hat die Propsteijugend ihr Sommerprogramm nach eigenen Angaben mit einem Kinoabend im Gemeindesaal Wahle.

