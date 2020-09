Die Jobbörse in der Groß Ilseder Gebläsehalle – normalerweise informieren sich dabei mehr als 1000 Besucher (vor allem Schüler) bei Dutzenden von Ausstellern über Ausbildungs- und Arbeitsplätze, Fortbildung sowie Studium. Doch normal ist in diesem Jahr bekanntlich nichts, und deshalb läuft die Jobbörse diesmal virtuell: Von Donnerstag, 10. September, bis einschließlich Mittwoch, 16. September, können sich Betriebe aus der Region rund um die Uhr auf ihrem virtuellem Messestand präsentieren. Bisher sind mehr als 50 Aussteller dabei – von Unternehmen über Dienstleister bis zu Verwaltungen. Wer sich bei der Jobbörse präsentieren will, melde sich im Ilseder Rathaus: Hans-Joachim Föste, Telefon (05172) 411117 oder unter h.foeste@ilsede.de per Mail; Joline Seiler, Telefon (05172) 411810 oder unter j.seiler@ilsede.de per Mail.