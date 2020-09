Ein Rettungswagen fährt mit Blaulicht durch eine Straße (Aufnahme mit langer Belichtungszeit). Im Kreis Peine haben sich am Montagabend drei Personen bei einem Verkehrsunfall verletzt. (Symbolbild)

Barbecke. Am Montagabend kollidierten drei Fahrzeuge auf der Landesstraße 475. Drei Personen wurden verletzt. Die Polizei sperrt die Hauptstraße Barbecke ab.

Drei Fahrzeuge sind am Montagabend gegen 19 Uhr nahe der Kreuzung Landesstraße 475 und Kreisstraße 7 bei Barbecke in einen Verkehrsunfall verwickelt worden. Laut Polizei verletzten sich drei Fahrzeug-Insassen bei dem Unfall, zwei davon schwer. Die Personen wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Polizei sperrt die Straße in Barbecke

Derzeit ist die Straße in Barbecke noch voll gesperrt.

