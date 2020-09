Motorrad von Auto gestreift und umgeworfen

Ein Fahrer hat mit seinem Fahrzeug in der Straße Am Silberkamp in Peine am Dienstag ein Motorrad gestreift und es so zu Boden gerissen. Das teilte die Polizei mit. Nachdem der Fahrer das umgekippte Motorrad wieder aufstellte, flüchtete er von dem Unfallort.

Der Schaden beträgt ungefähr 500 Euro

Der Verkehrsunfall ereignete zwischen 8 und 15.30 Uhr auf einem Parkplatz vor dem Lessinggebäude, wo das Leichtkraftrad abgestellt war. Die Schadensumme an dem Motorrad beläuft sich auf ungefähr 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Peine unter der (05171) 9990 in Verbindung zu setzen.

red