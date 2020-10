Drei weitere Corona-Infizierte im Peiner Seniorenheim

Im Seniorenheim „Haus am Stadtpark“ in Peine sind am Donnerstag drei weitere Infizierte festgestellt worden.

Bei drei weiteren Personen – bei zwei Mitarbeitern und einem Bewohner – ist im DRK-Seniorenheim „Haus am Stadtpark“ in Peine das Corona-Virus festgestellt worden: Das berichtet Kreissprecher Fabian Laaß am Donnerstagabend. Damit seien in dem Heim jeweils drei Bewohner und Mitarbeiter infiziert. Als Schutzmaßnahmen gelten in dem Seniorenheim bis auf weiteres ein Besuchsverbot und für die Bewohner eine Zimmer-Quarantäne. Zu der Einrichtung gehören 90 Bewohnerund 80 Mitarbeiter.

Kreisweit ist die Anzahl der Corona-Fälle seit Mittwoch um fünf gestiegen: Die Gesamtzahl der Infektionen beläuft sich somit laut Laaß am Donnerstagabend auf 285 Fälle. Darunter sind 37 aktiv/akut Erkrankte (plus vier/in Quarantäne); 236 Betroffene (plus eins) gelten als inzwischen wieder genesen, zudem gibt es kreisweit weiterhin 12 Todesfälle: Sieben dieser Personen haben in der Gadenstedter Seniorenresidenz „Brockenblick“ gewohnt. Der Wert der Sieben-Tages-Inzidenz ist von Mittwoch auf Donnerstag von 11,18 auf 14,16 gestiegen (kritischer Wert bei 30): Die Inzidenz benennt die Anzahl der Erkrankungen im Landkreis Peine in den vergangen sieben Tagen.