Am Eixer See ist ein Altpapiercontainer ausgebrannt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf circa 1000 Euro. (Symbolbild)

Peine. Am Samstagmorgen ist ein Feuer am Eixer See gelegt worden. Davon geht die Polizei aus, die den Containerbrand, um den es geht, zurzeit aufklärt.

Altpapiercontainer am Eixer See brennt aus

Ein Altpaiercontainer am Eixer See ist in der Nacht auf Samstag abgebrannt. Wie die Polizei mitteilt, ist ein Strafverfahren eingeleitet worden. Zeugen werden gesucht, die das Geschehen am Samstag gegen 0.40 Uhr beobachtet haben.

Die Polizei geht von Sachbeschädigung aus

„Eine Selbstentzündung schloss die alarmierte Feuerwehr und die Polizei aus“, heißt es im Polizeibericht. Jetzt werde wegen Sachbeschädigung durch Feuer ermittelt.

Die Polizei beziffert den Schaden mit circa 1000 Euro. Zeugenhinweise an die Polizei Peine unter (05171) 9990.

