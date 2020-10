Vechelder Gymnasium wartet auf Unterricht in den Containern

Der Unterricht in den „mobilen Klassenzimmern“ – manche sagen Unterrichtscontainer dazu – lässt beim Vechelder Gymnasium auf sich warten: Für Mitte Oktober kündigt der Landkreis Peine als Schulträger die Fertigstellung der acht mobilen Klassenräume auf dem Schulhof an; in der Vergangenheit sind auch schon mal der 2. Oktober und gar ein September-Termin als Datum genannt worden.

Nun also soll es der 16. Oktober sein, doch im Anschluss daran sei noch für solche Dinge wie die Möblierung und die Endreinigung der „mobilen Klassenzimmer“ zu sorgen, setzt Kreissprecher Fabian Laaß hinzu. Im Vechelder Gymnasium hoffen sie, dass die Schüler die Unterrichtscontainer nach den Herbstferien – also ab dem 26. Oktober – in Beschlag nehmen können.

„Zurzeit lösen wir diese organisatorische Notwendigkeit“

Guido Stolle, Direktor des Vechelder Gymnasiums, äußert sich diplomatisch zur jetzigen Unterrichtssituation, indem er sagt: „Wir freuen uns über jeden Tag, an dem wir nicht auf den Unterricht in den ,mobilen Klassenzimmern’ warten müssen.“ Ohne diese Unterrichtsmöglichkeit ist es verdammt eng im Vechelder Gymnasium, denn mit der Umstellung von G8 (acht Jahre auf dem Gymnasium bis zum Abitur) auf G9 (neun Jahre) ist ein neuer Jahrgang – der 13. – dazugekommen. Gedacht sind die acht Unterrichtscontainer für die rund 160 Oberstufenschüler (Jahrgang 12 und 13), die zurzeit im Gymnasium durchweg in Fachräumen unterrichtet werden. „Wir lösen zwar diese organisatorische Notwendigkeit“, kommentiert Stolle – er spricht aber von einer Herausforderung.

Die Gründe für die Verzögerung sieht Laaß bei der beauftragten Firma, die „zuständig ist für die Lieferung, die Aufstellung und den Ausbau/Anschluss der ,mobilen Klassenzimmer’“. Dem Landkreis seien die Hände gebunden, er könne nur auf ein zügigeres Abarbeiten des Auftrags drängen. Immerhin: In einem Punkt kann Schulleiter Stolle zur Beruhigung beitragen: „Die Unterrichtsbedingungen in ,mobilen Klassenzimmern“ sind nicht schlechter als in herkömmlichen Klassenräumen eines Schulgebäudes.“ Unterrichtscontainer seien inzwischen „voll ausgestattet und digital erschlossen“, versichert er: Da gebe es „keinen Grund, etwas zu kritisieren“. Das mag die Eltern beruhigen, denn die Oberstufenschüler werden jahrelang in den „mobilen Klassenräumen“ unterrichtet werden. Der Erweiterungsbau für das Gymnasium, der wegen G9 erforderlich ist, ist noch nicht einmal im Bau – die Fertigstellung fasst der Landkreis für Ende 2022 ins Auge.

In Peine brauchen zwei Gymnasien Unterrichtscontainer

Außer im Vechelder Gymnasium gibt es in den zwei Peiner Schulen – Ratsgymnasium und Gymnasium am Silberkamp – Raumnot wegen G9. Auch hier sind jeweils acht „mobile Klassenzimmer“ von Nöten; auch hier gibt es aus den gleichen Gründen eine verspätete Fertigstellung: Während die Container am Ratsgymnasium Laaß zufolge am Freitag immerhin fertiggestellt worden sind, gelte für das „Silberkamp“ der 6. November – dazuzurechnen ist auch hier die Zeit für Möblierung und Endreinigung.

Die Mietkosten für die Unterrichtscontainer beziffert der Kreissprecher mit 8000 Euro pro Monat und Schulstandort: Das macht alleine für ein Jahr eine Mietausgabe für den Landkreis von insgesamt 288.000 Euro für alle drei Gymnasien. Im Juni 2015 – also vor mehr als fünf Jahren – hat der niedersächsische Landtag G9 beschlossen. Hätte der Landkreis bei rechtzeitigem Handeln Mietkosten für die „mobile Klassenzimmer“ sparen können, weil dann die Erweiterungsbauten zumindest frühzeitiger bereit gestanden hätten? „Nein“, antwortet Laaß. Er verweist auf einige Notwendigkeiten – die politischen Beschlüsse, die Abstimmung mit den (sich teilweise ändernden) Wünsche der Schulen, die Mittelbereitstellung im Kreishaushalt, die Planung und letztlich die Bauarbeiten –, die eine frühere Inbetriebnahme unmöglich machten.

• Erweiterungsbau für das Vechelder Gymnasium zwischen den bestehenden Trakten: acht Klassenräume, vier Kursräume und drei Fachunterrichtsräumen (Baukosten: brutto 5,3 Millionen Euro).

• Erweiterungsbau für das Peiner Ratsgymnasium: unter anderem acht Klassenräume (Baukosten: brutto 3,8 Millionen Euro).

• Erweiterungsbau für das Gymnasium am Silberkamp in Peine: unter anderem acht Klassenräume (Baukosten: brutto 2,5 Millionen Euro).