Er gab sich als Handwerker aus und verschaffte sich so Zugang in die Wohnung.

Peine. Nachdem die Seniorin den falschen Handwerker in ihre Wohnung gelassen hatte stahl dieser Schmuck und Bargeld im Wert von 180 Euro.

Ein Unbekannter hat sich am Montag, 5. Oktober, gegen 13 Uhr, als Handwerker ausgegeben und bei einer Seniorin in der Heinrich-Wilhelm-Kopf-Straße in Peine geklingelt.

Der Schaden beläuft sich auf 180 Euro

Er wurde von ihr in die Wohnung gelassen. Das teilt die Polizei mit. In der Wohnung stahl der Täter eine Geldbörse und Schmuck der Peinerin. Die Höhe des Schadens beläuft sich auf ungefähr 180 Euro.

red