Kind in Peine von Auto erfasst

Ein Mann hat am Dienstag in der Peiner Straße in Peine um 17.35 Uhr ein Kind angefahren. Das teilt die Polizei mit. Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr der 26-Jährige die Straße in Richtung Kernstadt. In diesem Moment sei plötzlich ein dreijähriges Kind auf die Fahrbahn gelaufen und wurde hier von dem Auto des Mannes erfasst.

Die Unfallursache wird noch ermittelt. Das Kind musste mit Verletzungen in ein Krankenhaus nach Hannover gebracht werden. Der Sachschaden beträgt ungefähr 250 Euro.

