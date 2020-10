Peiner Kreistag will sozialen Mietwohnungsbau unterstützen

Absage der Kreispolitik an die Kreisverwaltung: Der Landkreis möge die Einrichtung einer kreiseigenen Wohnungsbaugesellschaft prüfen, um den sozialen Mietwohnungsbau anzukurbeln – diesem CDU-Antrag schließt sich der Kreistag einstimmig an. Die Verwaltung hat eine Ablehnung vorgeschlagen – erfolglos.

Den Vorstoß seiner Partei begründet CDU-Fraktionschef Michael Kramer damit, die städtische Wohnungsbaugesellschaft (Peiner Heimstätte) habe „keine Leerstände in Peine“, die in Sozialwohnungen umgewandelt werden könnten; andererseits sei aber in Peine „bezahlbarer Wohnraum“ knapp. Für den Kreis Peine müsse der Bedarf an sozialen Mietwohnungen ermittelt und mit Hilfe der Gesellschaft schnell gebaut werden. Der Kreistagsbeschluss besagt, das Land prüfe die Errichtung einer landeseigenen Wohnungsbaugesellschaft – gleiches solle auch der Landkreis hinsichtlich einer Kreis-Gesellschaft tun.

Durch die Bank sehen die Redner der anderen Kreistagsparteien – Bernd Jakubowski (AfD), Dieter Samieske (Linke) und Heiko Sachtleben (Grüne) – den kreisweiten Bedarf an sozialen Mietwohnungen. Ein solcher Wohnungsmangel sei „nicht nur ein Problem in Großstädten“, stellt Sachtleben fest. Der Vechelder Jakubowsi erinnert, in seiner Heimatgemeinde – aber auch kreisweit – werde viel gebaut, doch dabei gehe es vor allem um Einfamilienhäuser (Eigentumshäuser) und nicht um Sozialwohnungen.

Vorbei ist die Einigkeit allerdings beim Bündnis „Niedersachsen hält zusammen“: Gegen die Stimmen der AfD beschließt der Kreistag den Beitritt des Landkreises zu dem Zusammenschluss, was laut Kreisverwaltung nicht mit Kosten verbunden ist. Jakubowski bezeichnet das Bündnis hingegen als „überflüssig“, die Menschen hielten auch so zusammen. Für Samieske allerdings ist das Bündnis gerade in schwierigen Corona-Zeiten ein wichtiges Zeichen für Solidarität und Demokratie; Frank Hoffmann (SPD) erklärt, dieser Zusammenschluss wende sich „entschieden gegen Populismus“.

„Paritätisch“ mit Frauen und Männern zu besetzen ist laut Kreistag der Behindertenbeirat – eine Entscheidung, zu der Christoph Hauschke (Freie Wähler) süffisant anmerkt, das sei bei einem Elf-Personen-Gremium wie dem Beirat nicht umsetzbar. Erster Kreisrat Henning Heiß schreitet ein und erklärt, „paritätisch“ sei so verstehen, dass es sechs Frauen (oder Männer) und fünf Männer (oder Frauen) gebe – der Begriff sei also „nicht wörtlich“ gemeint.

Weitere Entscheidungen des Kreistags im Überblick:

• Tiefer in die Tasche greifen muss die Bevölkerung eventuell noch dieses Jahr für Taxifahrten: Laut der neuen Verordnung beträgt unter anderem die Grundgebühr statt 3,70 künftig 3,80 Euro (montags bis samstag von 6 bis 22 Uhr) sowie statt 4,10 bald 4,20 Euro (montags bis samstags von 22 bis 6 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen). In Kraft treten werden die neue Regelungen sechs Wochen nach Veröffentlichung im Amtsblatt.

• Beantragen wird der Landkreis Peine bei der Landesschulbehörde die Einrichtung einer Fachschule Sozialpädagogik in den Berufsbildenden Schulen (BBS) in Vöhrum in verküzter Teilzeitform (Dauer drei Ausbildungsjahre) zum Schuljahr 2021/2022.

• Über den Bau eines Wasserstoffzentrums (Produktion von „grünem Wasserstoff“) auf dem Gelände des Steinkohle-Kraftwerks in Mehrum berät der Fachausschuss (für dieses Vorhaben müsste das Kraftwerk abgerissen werden).

• Für weitere fünf Jahre bis Ende 2026 fortgeführt wird der „Pakt für den Sport“ zwischen dem Landkreis und dem Kreissportbund: Damit verbunden sind noch zu ermitttelnde Kreiszuschüsse an den Kreissportbund.

• Auf AfD-Antrag nimmt der Landkreis Hinweise an die Bevölkerung zum sparsamen Umgang mit Trink- und Grundwasser in sein geplantes integriertes Klimaschutzkonzept auf.

• Bis zu 14.000 Euro aus dem Kreishaushalt erhält die Gemeinde Hohenhameln, die für Mehrum ein nachhaltiges Energiekonzept entwickelt: Ziel ist es, den Ort durch intelligente Stromvernetzung ausschließlich mit regenerativer Energie zu versorgen.

• Dem Aufsichtsrat der gemeinützigen „Klinikum Peine Gmbh“ gehören an: Landrat Franz Einhaus (Aufsichtsratsvorsitzender), die SPD-Kreistagsmitglieder Frank Hoffmann und Christine Spittel, Andreas Leinz (CDU) und der Peiner Kardiologe Dr. Uwe Gremmler. In die Gesellschafterversammlung wird Einhaus entsendet.