Die Mobile Wache in Peine-Süd schreckt Straftäter ab

In der Bekämpfung der Clan-Kriminalität stellt Peine seit Jahren schon einen Schwerpunkt im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel dar. Und seit einigen Jahren scheint sich ein Anstieg der „registrierten Ereignisse mit Clan-Bezug“ abzuzeichnen. Das Innenministerium in Hannover sprach vor einiger Zeit von einem sehr aktiv wirkenden Clan-Umfeld in Peine.

„Aktives Clan-Umfeld in Peine“

Die Häufung von Straftaten hatte in der Bevölkerung zuletzt zu einer Verunsicherung geführt und eine negatives Sicherheitsgefühl ausgelöst. Insbesondere Zusammenhänge mit Clan-Kriminalität sorgten für Unruhe. Als Beispiele nennt Polizeisprecher Matthias Pintak Straftaten wie schweren Landfriedensbruch, Körperverletzungen und Sachbeschädigungen.

Innenminister Boris Pistorius (SPD) persönlich hat vor diesem Hintergrund bei einem Besuch des Peiner Kommissariats im Juli ein rigoroses Vorgehen gegen Clan-Kriminalität bekräftigt: „Das werden wir nicht dulden – wir werden den Clans deutlich aufzeigen, dass der Rechtsstaat für jeden gilt – dass hängt nicht davon ab, woran man glaubt oder nicht glaubt.“

Mehr Polizeipräsenz, neue Ermittlungsgruppe, Videoüberwachung

Folgend wurden von der Stadt und dem Landkreis Peine und der Polizei eine Vielzahl von Maßnahmen im Rahmen eines Gesamtkonzeptes ergriffen. Zu dem Konzept gehörten die Erhöhung der Polizeipräsenz vor Ort – auch mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei –, gemeinsame Streifen mit dem Ordnungsdienst der Stadt, gezielte Präventionsangebote, die Einrichtung einer Ermittlungsgruppe sowie der Installation einer Videoüberwachung auf dem Friedrich-Ebert-Platz – und der Aufbau einer Mobilen Präsenz-Wache direkt auf dem Platz am 17. Juli.

Nun zog die Polizei Bilanz: „Die Maßnahmen haben sich positiv ausgewirkt, seit dem Sommer ist die Kriminalitätslage im Bereich des Friedrich-Ebert-Platzes stark zurückgegangen“, so Pintak am Freitag. Und Inspektionsleiter Volker Warnecke erklärt: „Die Mobile Wache war eine geeignete und sinnvolle Maßnahme. Aufgrund der positiven Lageentwicklung können die bislang dort erforderlichen Polizeikräfte im Rahmen des Gesamtkonzeptes nunmehr anderweitig effektiver eingesetzt werden.“ Damit verbunden ist – in Absprache mit Stadt und Landkreis – der Abbau der Container bis Montag, 19. Oktober.

Der Kontrolldruck aber soll aufrecht erhalten bleiben. Pintak: Neben der weiter hohen Polizeipräsenz bleibt auch die Ermittlungsgruppe bestehen, ebenso wird die Videoüberwachung fortgesetzt. Die Innenstadtwache im Peiner Bahnhof bezieht künftig auch den Friedrich-Ebert-Platz mit ein. Und die Polizei versichert: „Die intensive und sehr gute Zusammenarbeit mit den kommunalen Ämtern (Sozialamt, Ausländeramt, Gewerbeaufsichtsamt, Ordnungsamt, Finanzamt, Straßenverkehrsamt, Führerscheinstelle), mit dem Zoll, der Staatsanwaltschaft sowie dem Amtsgericht zur Intensivierung der Ermittlungs- und Sanktionsmaßnahmen bleibt durch die Polizei weiter sichergestellt.“

Das ist eine wichtige Personalie aus dem Polizeikommissariat Peine: Der Peiner Polizeichef Thorsten Kühl (vorn rechts) muss seine "wertgeschätzte" Kollegin Stephanie Schmidt nach Braunschweig ziehen lassen, wo sie in der Polizeidirektion Karriere machen möchte. Die 32-Jährige war drei Jahre Sprecherin – durch die Medien kreisweit bekannt – und hat die Personalentwicklung organisiert. Zentrale Medienreferenten der Inspektion sind Matthias Pintak (hinten rechts) und Frank Oppermann. Foto: Thomas Stechert

Innenminister Pistorius: Kriminalitätsgeschehen deutlich beruhigt

Der Peiner CDU-Landtagsabgeordnete Christoph Plett, der sich intensiv mit der Thematik befasst hatte, nimmt die positive Bilanz zum Anlass, den Polizeibeamten zu danken. In einem Schreiben an ihn bestätigt auch Minister Pistorius die Erfolge: „Insgesamt kann ich feststellen, dass sich das Kriminalitätsgeschehen in Peine deutlich beruhigt hat.“ Aktivitäten im kriminellen Clan-Umfeld sind demnach zurückgedrängt, das Auftreten in der Öffentlichkeit sei erkennbar defensiver.