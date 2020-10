Coronabedingt hat die Jugendwehr der Freiwilligen Feuerwehr Münstedt dieses Jahr mehrere Monate Pause gemacht. Für den Neustart haben die Jugendwarte Eike Pohl und Jonas Irrgang besondere Programmpunkte ausgedacht.

Münstedts bisheriger Jugendfeuerwehrwart Sebastian Krempin übergab im Sommer 2020 sein Amt an Eike Pohl. „Sebastian hat unsere Jugendfeuerwehr 15 Jahre lang geleitet. Die Zwangspause und den Leitungswechsel wollen wir jetzt auch nutzen, um neu anzufangen“, erklärt Pohl, der als Schornsteinfegermeister beruflich regelmäßig mit potenziellen Brandgefahren konfrontiert wird.

Als schwierig für den Neustart hat sich die Werbung erwiesen, denn Besuche bei anderen Jugendwehren, im Sportverein oder in Schulen sind dieses Jahr schlicht nicht möglich. Auch einen Tag der offenen Tür konnte es nicht geben und Veranstaltungen, auf denen die Feuerwehr oder ihr Förderverein präsent sind, gab es ebenfalls nicht. Daher hatten viele Münstedter Anwohner in der vergangenen Woche Flyer in ihren Briefkästen, die auf das erste Treffen seit dem Ausbruch der Covid19-Pandemie in Deutschland und den folgenden Kontaktbeschränkungen aufmerksam macht. Am Donnerstag, 15. Oktober, geht es los. „Wir treffen uns natürlich draußen und achten auf die Abstände zueinander. Wer Lust hat, kann einfach um 17.15 Uhr am Feuerwehrgerätehaus vorbei kommen“, so Pohl.

Die Jugendfeuerwehr richtet sich an Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 10 und 18 Jahren. Erfahrungsgemäß wechseln viele Jugendliche schon früher zu den Erwachsenen in die Freiwillige Feuerwehr.

Klassischerweise gehören die Fahrzeuge der Feuerwehr zu den Attraktionen jedes Erstkontakts mit der Feuerwehr. Aber weder eine kurze Ausfahrt mit dem Löschfahrzeug noch mit dem neuen Mannschaftstransportwagen, dem MTW, ist derzeit möglich – die Abstände zueinander würden unterschritten. „Stattdessen können wir gleich in die Praxis starten und unsere Übungsfeuerlöschanlage austesten. Also Löschen ab dem ersten Tag in der Feuerwehr“, freut sich Pohl. Und der zweite Jugendwart, Jonas Irrgang, ergänzt: „Die Anlage imitiert verschiedene Arten von Bränden, vom Brand eines Papierkorbes hin zum Fettbrand in der Küche. Mit den Fahrzeugen beschäftigen wir uns natürlich trotzdem, sie gehören für uns immer dazu.“ Während der gesamten Zeit bei der Jugendfeuerwehr, egal ob als Besucher zum Kennenlernen oder später als aktives Mitglied, sind die Kinder und Jugendlichen – genauso wie die Erwachsenen – über die Feuerwehrunfallkasse versichert.

Im Nachbardorf Oberg gibt es aktuell eine sehr starke Jugendfeuerwehr, in der auch Münstedter aktiv sind. „Wir verstehen uns nicht als Konkurrenz und haben schon früher oft Aktionen gemeinsam gemacht, zum Beispiel wenn es um die Teilnahme an Wettkämpfen auf Gemeinde- oder Kreisebene ging“, erklärt Pohl. Aber gerade mit der dunklen Jahreszeit vor der Tür ist es für den ein oder anderen Neuling vielleicht angenehmer, wenn er die Feuerwehr im eigenen Dorf, quasi vor der Haustür, besuchen könne.

Für Daniel Graf, stellvertretender Ortsbrandmeister und Berufsfeuerwehrmann, steht auch die Gemeinschaft für die Kinder im Vordergrund: „Neben der ersten Branderziehung und anderen Feuerwehrthemen gehören auch die Aktivitäten drumherum dazu: Mal zusammen etwas kochen oder Pizza essen, ein Spieleabend oder im Sommer ein großes Zeltlager. Das schult, ganz ohne Druck, auch soziale Fähigkeiten.“ Spätestens wenn Jugendliche, die schon länger dabei sind, als Gruppenführer Verantwortung für jüngere Kinder übernehmen, sei das immer schön zu sehen. In den kommenden Wochen stehen auch gemeinsame Holzarbeiten auf dem Programm, die sich Pohl und Irrgang überlegt haben.