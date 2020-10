Zeitreise durch die Geschichte des Peiner Krankenhaushauses

Zurück zu den Wurzeln: Das Peiner Krankenhaus – zuletzt im Eigentum der Gruppe „Allgemeines Krankenhaus“ (AKH) mit Sitz in Celle – ist wieder in kommunaler Hand, in der Hand des Landkreises und er Stadt Peine. „Kreis und Stadt haben gemeinsam das Krankenhaus an der Virchowstraße übernommen und damit vor der Schließung bewahrt“, stellt Adolf Stöhr fest. Der Peiner, der von 1986 bis zum Verkauf im Jahr 2003 Verwaltungsdirektor des Kreiskrankenhauses gewesen ist, hat ein Buch über die Geschichte dieser Einrichtung geschrieben.

Ende der 1960er-Jahre hat der Landkreis Peine das Kreiskrankenhaus südlich des Mittellandkanals errichtet, 1971 in Betrieb genommen, dort 32 Jahre lang stationäre Gesundheitsleistungen angeboten. „2003 hat der Landkreis das Krankenhaus an die Stiftung ,Allgemeines Krankenhaus Celle’ verkauft – es stand den Peinern dann als ,Klinikum Peine gGmbH’ mit seinen medizinischen Leistungen zur Verfügung“, beschreibt Stöhr. Der Ruheständler spricht von einer „spannenden und abwechslungsreichen Geschichte des fast 50 Jahre alten Hauses“, die er in seinem Buch „Von der Gummizelle bis zum Herzkatheter“ veröffentlicht hat. Darin beschränkt sich Stöhr nicht nur auf das jetzige Haus an der Virchowstraße, sondern berichtet auch über die drei anderen Krankenhäuser, die es in der 130-jährigen Geschichte der stationären Gesundheitsversorgung im Raum Peine gegeben hat: • über das städtische Krankenhaus ab 1887 an der Sedanstraße in Peine. • über das Stadtkrankenhaus 1917 an der Sundernstraße in Peine. • über das Lazarett und erste Kreiskrankenhaus ab 1945 auf dem Emilieschachtgelände bei Bülten. Die Krankenhaushistorie an diesen Standorten lässt Adolf Stöhr in seinem Buch durch zahlreiche Zeitzeugenberichte lebendig werden: Er zeigt auf, dass Ärzte und Schwestern nicht nur in Corona-Zeiten, sondern auch währen der beiden Weltkriege Übermenschliches geleistet haben. Das Buch, das vom Kreisheimatbund Peine herausgegeben wurde, kann im Buchhandel erworben werden.