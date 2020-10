Täter stehlen in Peine Bargeld aus Tresor

Unbekannte haben laut Polizei am Montag zwischen 1 und 8 Uhr Bargeld aus einem Tresor in einem Restaurant in der Heinrich-Hertz-Straße in Peine gestohlen. In das Restaurant sind sie durch ein Fenster gelangt, das sie zuvor eingeschlagen haben.

Der Tresor wurde mit Werkzeug geöffnet

In den Räumen wurde ein Tresor durch den Einsatz von Werkzeug geöffnet und das darin vorgefundene Bargeld gestohlen. Die Höhe des entwendeten Betrags ist derzeit noch unbekannt. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen können sich unter (05171) 9990 melden.

red