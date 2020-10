Lkw-Anhänger brennt auf der A 2 zwischen Wendeburg und Peine

Auf der Autobahn 2 ist am Montagabend gegen 20.30 Uhr in einem Lkw-Anhänger ein Feuer ausgebrochen. Dies teilte die Autobahnpolizei mit. In Richtung Hannover war zwischen der Raststätte Zweidorfer Holz und Peine zeitweise nur der linke Fahrstreifen befahrbar. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Die Ortsfeuerwehr Wendeburg rückte mit vier Fahrzeugen an und löschte das Feuer.

Brandursache unklar

Der Lkw-Anhänger war mit Metallschrott beladen. Die Brandursache ist noch unklar, die Feuerwehr vermutet, dass eventuell ein Schaden an einem Reifen oder einer Bremse zu einer Überhitzung geführt haben könnte. In der Gegenrichtung floss der Verkehr ungehindert.