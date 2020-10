Inzidenzwert für Peine klettert der Stufe Rot entgegen

Peine. Der Corona-Inzidenzwert für Peine klettert weiter in die Höhe. Das vom Landesgesundheitsamt gibt ihn aktuell mit 49,7 an. Ab 50 gilt „Rot“.

Der Corona-Inzidenzwert für Peine klettert weiter in die Höhe. Das vom Landesgesundheitsamt gibt ihn aktuell mit 49,7 an. Möglicherweise springt die Corona-Ampel für Peine bereits bis Sonntagabend auf 50 Rot um. Rot steht für ein eskalierendes Infektionsgeschehen, das heißt, es würden weitere Beschränkungen wirksam werden: Maximal zehn Personen aus zwei Haushalten dürften sich dann noch treffen. Sperrstunde ab 23 Uhr und Maskenpflicht hat der Landkreis Peine mit dem Aussprechen der Stufe gelb am Samstagabend bereits verordnet.