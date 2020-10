Aus einer Wohnung an der Lindenstraße in Peine drang am Samstagnachmittag Rauch. Den Nachbarn fiel es auf, sie lösten zeitnah den Alarm aus. Wie die Peiner Polizei berichtet, öffnete die Freiwillige Feuerwehr Peine-Kernstadt die Tür und beseitigte die Ursache der Brandentwicklung: einen Kochtopf, der noch auf dem eingeschalteten Herd stand und wohl vergessen worden war. Im Topf befanden sich stark verbrannte Essensrückstände.