Bundestagskandidatur – Peiner SPD-Vorstand schlägt Heil vor

Seit 1998 ist Hubertus Heil – inzwischen auch Bundesarbeitsminister – Bundestagsabgeordneter, seit 1998 hat er bei allen Bundestagswahlen das Direktmandat in seinem Wahlkreis Peine/Gifhorn gewonnen. Und ein Ende ist nicht abzusehen: Heil – er wird nächste Woche 48 Jahre alt – will erneut antreten. Der Vorstand des SPD-Unterbezirks Peine hat den Sozialdemokraten einstimmig als Kandidaten für die Bundestagswahl 2021 vorgeschlagen. Im März 2021 soll Heil in einer Delegiertenkonferenz in Peine offiziell als SPD-Kandidat nominiert werden – das dürfte Formsache sein.

Matthias Möhle, Vorsitzender des SPD-Unterbezirks, freut sich über Heils Entscheidung, wieder für den Bundestag zu kandidieren: „Hubertus Heil macht nicht nur als Minister einen klasse Job, sondern vertritt als unser Abgeordneter unmittelbar Peiner Interessen in Berlin. Wir wollen das Mandat wieder direkt gewinnen“, betont der SPD-Chef.

„Die SPD produziert die Mobilität der Zukunft“

Heil erklärt, sich auch weiterhin für Themen wie den Transformationsprozess der Industrie vor Ort einzusetzen. „Ich bedanke mich für das Vertrauen der Peiner Sozialdemokraten. Ich möchte als direkt gewählter Abgeordneter die Interessen unserer Region weiter im Bundestag vertreten. Es geht um zukunftsfähige Arbeitsplätze, gerechte Löhne und bessere Bildungschancen“, sagt Heil. „Gemeinsam werden wir in den kommenden Jahren den Wandel der Arbeitswelt gestalten und als starker Industriestandort die Mobilität der Zukunft produzieren. All das möchte ich weiterhin mitgestalten“, blickt der SPD-Abgeordnete voraus. In Bezug auf die aktuellen Herausforderungen durch die Corona-Pandemie stellt Heil die Rolle eines starken Sozialstaates heraus. „Die Menschen müssen sich in Krisenzeiten auf die öffentliche Daseinsvorsorge verlassen können. Dazu zählt für mich auch eine flächendeckende medizinische Versorgung.“