Fast 700 Euro für das „späte soziale Frühstück“ in Peine

„Shoppen für den guten Zweck“ hieß es im dm-Drogeriemarkt in Peine: Fünf Prozent des Tagesumsatzes sind an das „späte soziale Frühstück“ der Sankt-Johannis-Gemeinde in Peine-Telgte gegangen. Nun überreichten Filialleiterin Isabel Ibe und ihre Kollegin Kerstin Wischmann einen Scheck über fast 700 Euro an die Projektorganisatoren.

Die Freude war groß bei Pastor Jens Kertess und den ehrenamtlichen Helfern Carmen Rohner und Petra und Gerhard Eggloff, als die sie den großen Scheck entgegen nahmen. „Damit können wir unser Projekt mehr als ein halbes Jahr finanzieren“, erklärten sie. Beim „späten sozialen Frühstück“ treffen sich Menschen aus der Stadt und dem Landkreis Peine ein Mal monatlich in gemütlicher Runde zum gemeinsamen Essen, Kaffee trinken und Klönen: Jeder ist willkommen. Durch die Corona-Pandemie müssen diese Runden mehrere Monate ausfallen. Stattdessen gibt es für die Teilnehmer aber mehrmals Tüten mit Lebensmitteln und Einkaufsgutscheine. Sobald es wieder möglich ist, sollen aber auch die Treffen wieder stattfinden.