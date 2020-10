Jahrhunderte alte Brunnen und Kloake in Peine entdeckt

In Peine eröffnet sich für Passanten ein Einblick in eine große Ausgrabungsfläche im Vorderbereich der Grundstücke Echternplatz 2/3 (ehemals Eisdiele Bernauer und Gaststätte „Alte Liebe“). Tätig ist dort ein vierköpfiges Grabungsteam unter der Leitung des Archäologen Thomas Budde – er berichtet:

„Was ist hier konkret zu sehen? Auf der Gesamtfläche von 15 mal 16 Metern Größe im Vorderbereich soll ein unterkellertes Gebäude entstehen. Dieser Bereich muss komplett archäologisch untersucht werden, weil durch den Neubau alles zerstört wird. Es bestanden zuvor vorn an der Straße zwei kleinere moderne Keller, die bei den Abbrucharbeiten ausgebrochen worden sind. Darunter – in etwa 1,80 Metern Tiefe – waren nur noch geringe archäologische Spuren der ersten Bebauung erhalten. Jetzt ist dieser Bereich mit den großen Aushubmengen der Grabungen wieder angefüllt, ebenso große Teile des Hinterhofs.

„Aus einer ausgehöhlten Eiche ist ein Baumstammbrunnen entstanden“

In der bis auf den feinen Sandboden abgetragene Grabungsfläche sieht man aussagekräftige Erdprofile und die Schlitze zweier Suchgräben, die zu Beginn der Grabungen zur ersten Orientierung angelegt worden sind. Es zeigten sich, wie an den Randprofilen immer noch gut zu sehen ist, siedlungsgeschichtliche Abfolgen vom 17./18. Jahrhundert oben bis zum 13. Jahrhundert unten. Ins Auge fallen besonders die rot gebrannten und mit schwarzen Holzkohleschichten wechselnden Stadtbrandschichten des 16. Jahrhundert. Allerdings sind sie nun schon stark mit grünen Flechten überzogen und verwaschen. In der Grabungsfläche fallen die ausgehöhlten Negative von Siedlungsgruben verschiedener Funktion auf, von denen die meisten aus der Stadtgründungszeit stammen. Ins Auge fällt vor allem in der Mitte ein Baumstammbrunnen aus einer ausgehöhlten Eiche. Ein zweiter, fast identischer Brunnen ist direkt am nördlichen Nachbargrundstück freigelegt. Von der Straße aus sieht man davon jedoch nur die ausgegrabene runde Brunnensetzgrube. Beide sind spätmittelalterlich (13. bis 14- Jahrhundert). Genaueres wird sich bei der Bergung zeigen.

Ebenfalls nicht mehr sichtbar ist ein runder Backsteinbrunnen aus dem 18. Jahrhundert, der lange wie ein kleiner Turm hinten rechts in der Grabungsfläche stand. Die Formziegel sind bis zum Grundwasserspiegel abgetragen, aber es geht noch deutlich tiefer. Vorn an der Straße liegt die tiefe Grube eines bereits ausgegrabenen Fassbrunnens/Daubenbrunnens. Fast genau in der Mitte ist am Ende der Fläche im Profil die Grube und abgetragene/abgesägte Holzkonstruktion einer großen Kloake (Plumpsklo) aus der Zeit um 1300 zu sehen, die sich außerhalb der Grabungsfläche noch fortsetzt.“