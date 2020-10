In Peine und Wendeburg wurde Bargeld, in Ilsede Schmuck gestohlen.

Peine. In Peine und in Wendeburg brechen Täter in mehrere Betreuungseinrichtungen ein. Auch in Ilsede gab es einen Einbruch.

Täter brechen in Peine, Wendeburg und Ilsede in Häuser ein

Täter sind laut Polizei zwischen 17 Uhr am Dienstag und 7 Uhr am Mittwoch durch das Aufhebeln von Fenstern in Betreuungseinrichtungen im Hesebergweg, den Kammerwiesen und der Duttenstedter Straße in Peine und Am Pfarrhaus in Wendeburg eingebrochen und haben Bargeld gestohlen. Der Sachschaden variiert je nach Einrichtung von zirka 700 bis zu ungefähr 3000 Euro. Hinweise: (05171) 9990.

Ein weiterer Einbruch in Ilsede

Im Kuhlweg in Ilsede haben sich Täter ebenfalls am Dienstag zwischen 15 und 21 Uhr über das Aufhebeln einer Tür Zugang in ein Wohnhaus verschafft. Hier durchsuchten sie die Räume und stahlen offensichtlich Schmuck. Der Schaden beläuft sich auf ungefähr 5000 Euro. Die Polizei nimmt Hinweise unter (06341) 18970 entgegen.

red