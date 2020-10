Aufgrund der Corona-Pandemie fällt die Haus- und Straßensammlung des Volksbunds Deutsche Kriegsgräberfürsorge aus: Darauf weist Landrat Franz Einhaus in seiner Eigenschaft als Kreisvorsitzender des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge hin.

Seit über 100 Jahren werden für den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge Spenden gesammelt. In vielen Ortschaften sind Sammler im Einsatz, die an den Haustüren um einen Geldbetrag für die Arbeit des Verbands bitten. Die Corona-Pandemie und die steigende Zahl von Neuinfektionen lassen dies aktuell aber nicht zu. „Daher bittet der Kreisverband Peine des Volksbundes darum, auf anderem Wege zu spenden“, erklärt Einhaus. Spenden für die Kriegsgräberfürsorge können auf das Konto mit der IBAN DE72 2505 0000 0000 5574 21 überwiesen werden, gerne mit dem Namen des Landkreises oder der Gemeinde im Verwendungszweck. Zudem steht unter www.volksbund.de eine digitale Spendendose zur Verfügung.

Anliegen: die Gräber von deutschen Kriegstoten im Ausland pflegen

„Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge ist“, so Landrat Einhaus, „auf die Spenden angewiesen, um Gräber von deutschen Kriegstoten im Ausland zu pflegen und weiterhin nach bislang vermissten Menschen zu suchen. Zudem pflegt der Verein das Gedenken an die Toten von Krieg und Gewaltherrschaft, etwa zum Volkstrauertag.“ Besonderer Wert wird auf die Arbeit mit jungen Menschen gelegt. „Sie beschäftigen sich mit den Lebensgeschichten derjenigen, die auf Kriegsgräberstätten im In- und Ausland beerdigt sind. Das führt zu einer Auseinandersetzung rund um die Themen Krieg und Frieden, Demokratie und Ausgrenzung, die den Geschichts- und Politikunterricht hinausreicht ergänzt“, sagt Michael Gandt, Bezirksgeschäftsführer des Volksbunds. Er betont, dass der Verein gerade diese Arbeit trotz der Pandemie möglichst weitgehend fortsetzen möchte.