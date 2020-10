Wir müssen leider draußen bleiben, heißt es vorerst weiter für die Kinder in der Kita Abenteuerland in Stederdorf (Symbolbild).

In der Kita in Stederdorf könnte es Dienstag weitergehen

Die Kita „Abenteuerland“ in Stederdorf bleibt auch am Montag geschlossen. Die Stadt Peine teilte die Verlängerung der Schließung am Freitag mit. In der Kita waren zuvor Mitarbeiter und ein Kind positiv auf Corona getestet worden.