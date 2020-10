Das war im August: Mit der kraftvollen Hilfe eine 130-Tonnen-Krans passten Bauarbeiter die drei jeweils 16 Tonnen schweren Fertigbauteile der Fuhsebrücke in Verlängerung der Rosenthaler Landstraße millimetergenau ein.

Peine. Das Bauwerk entlang der Rosenthaler Landstraße in Peine kostet 840.000 Euro. Der Nutzen war umstritten.

Die Fuhsebrücke in Peine wird Montag wieder freigegeben

Die Fuhsebrücke im Verlauf der Rosenthaler Landstraße in Peine wird nach achtmonatiger Bauzeit am Montag, 2. November, im Laufe des Vormittags wieder für den Verkehr freigegeben. Das teilte Stadtsprecherin Petra Neumann am Freitag mit.

„Ein wichtiger Tag" - im August verfolgten sie das Auflegen der tonnenschweren Bauteile der neuen Fuhsebrücke von der hölzernen Behelfsbrücke (von links): Projektleiter Oliver Schumann, Stadtbaurat Hans-Jürgen Tarrey, Konstrukteur Thomas Stache (Ingenieurbüro GRBV, Hannover) und Bauleiter Andreas Elbers (Firma Becker, Meppen). Foto: Thomas Stechert Die frohe Botschaft aus dem Rathaus: „Fußgänger, Radfahrer und landwirtschaftlicher Verkehr können die Brücke dann wieder uneingeschränkt passieren. Die besonders bei Radfahrern beliebte Verbindung zwischen Innenstadt und Kiebitzmoor beziehungsweise Horst steht dann wieder uneingeschränkt zur Verfügung.“ Auf der Nordseite fehlt noch ein Stück Gehweg In den nächsten beiden Wochen werden noch Restarbeiten ausgeführt, wie Neumann weiter ausführt. Demnach ist auf der Nordseite der Brücke noch ein kurzes Stück Gehweg herzustellen sowie eine Parkplatzfläche zu pflastern. Diese Arbeiten könnten aber während des Betriebs der Brücke erfolgen. Und Neumann fügt hinzu: „Die Stadt Peine bedankt sich bei allen Nutzern sowie Anwohnern für das Verständnis während der Dauer der Sperrung. Mit der kraftvollen Hilfe eine 130-Tonnen-Krans passten im August die Bauarbeiter die drei jeweils 16 Tonnen schweren Fertigbauteile der Fuhsebrücke in Verlängerung der Rosenthaler Landstraße millimetergenau ein. Foto: Thomas Stechert Hintergrund (Angaben der Stadtverwaltung): Die neue Brücke ist 15 Meter lang und 3 Meter breit. Sie dient vorrangig dem Rad- und Fußverkehr auf der Route zwischen der Innenstadt und Kiebitzmoor bzw. Horst. Aber auch landwirtschaftliche Fahrzeuge können die Brücke ohne Einschränkungen passieren. Die Projektkosten für den Brückenneubau betragen 840.000 Euro. Hätte auch ein einfacher Holzsteg ausgereicht? Zur Erinnerung: Um die Fuhsebrücke entlang der Rosenthaler Landstraße Richtung Madamenweg/Horst hatte es im Vorfeld kontroverse Debatten gegeben. Das alte Bauwerk von 1906 war schon 2017 bei einer Brückenüberprüfung durchgefallen. Folgend wurde diskutiert, ob an der Stelle überhaupt eine Brücke notwendig sei, ob ein einfacher Holzsteg für Fußgänger und Radfahrer nicht ausreichen würde. Neubau erst mit 640.000 Euro kalkuliert - es wurden 840.000 Euro Der Rat der Stadt entschied sich für einen Neubau – und musste im November vorigen Jahres auf die ursprünglich veranschlagten 640.000 Euro Baukosten noch einmal 200.000 Euro drauflegen. Lesen Sie dazu auch: 48 Tonnen Beton schweben über der Fuhse in Peine Neubau der Fuhse-Brücke in Peine wird teurer