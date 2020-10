Falsche DRK-Helfer in Stederdorf unterwegs

Wieder haben Kriminelle es versucht, aus der Not anderer Kapital zu schlagen. Die Polizei teilte am Samstag mit, dass am Freitagmittag auf der Peiner Straße (Ortsdurchfahrt) in Stederdorf offensichtlich Menschen unterwegs waren, die sich als Spendensammler des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) ausgaben.

„Über eine Anwohnerin erhält das Polizeikommissariat Peine Hinweise auf falsche Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) im Bereich Stederdorf. Diese möchten in dessen Namen Spendengelder sammeln“, heißt es in der Mitteilung der Polizei.

Die Polizei weist aber darauf hin, nach Nachfrage beim DRK, das solche „Spendensammelaktionen ausdrücklich nicht durch Mitarbeiter des DRK durchgeführt“ werden.

Aus diesem Grund bittet das Polizeikommissariat Peine um Hinweise zu solchen Sachverhalten, (05171) 999-115.

