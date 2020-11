Wendeburg. Der Wagen der 32-Jährigen war in der Straße Am Maibusch geparkt.

Ein unbekannter Autofahrer hat in der Zeit zwischen vorigem Montag, 18 Uhr, und Mittwoch, 8 Uhr, in der Straße Am Maibusch in Wendeburg den geparkten Audi A 4 einer 32-Jährigen beschädigt und ist anschließend geflüchtet.

Schaden beträgt 600 Euro

Das teilte die Polizei am Wochenende mit, da der Unfall ihren Angaben zufolge erst am Wochenende angezeigt wurde. Am Rückstrahler und der Stoßstange des geparkten Autos entstand Schaden von etwa 600 Euro.

red