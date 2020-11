Zahlreiche Verbesserungen im ÖPNV, auf der Schiene sowie im Busverkehr, werden im Ausschuss für Regionalverkehr des Großraum Braunschweig behandelt, berichtet der verkehrspolitische Sprecher der CDU, Michael Kramer.

Zur Kofinanzierung von Investitionsprojekten, in diesem Fall um Haltestellen attraktiver zu gestalten, beteilige sich der Regionalverband im Jahr 2021 mit rund 2,4 Millionen Euro. „Wenn die Landesnahverkehrsgesellschaft in Hannover die Anträge genehmigt, könnten im Landkreis Peine davon die Stadt Peine sowie die Gemeinden Edemissen, Ilsede, Lengede, Vechelde und Wendeburg mit insgesamt 210.000 Euro für den barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen profitieren“, so Kramer.

Ausschreibung für Lengede-Broistedt abgeschlossen

Für den Bau einer Fahrradabstellanlage am Bahnhof Broistedt habe die Gemeinde Lengede noch einmal 10.478 Euro beantragt. „Damit würde zwar das im Haushalt des Großraums vorgesehene Budget von 2 Millionen Euro überschritten, aber durch nicht ausgeschöpfte Mittel der Vorjahre kann die Finanzierung trotzdem erfolgen“, teilte der CDU-Verkehrsexperte mit.

Für den Bahnhaltepunkt Lengede-Broistedt sei (wie berichtet) die Ausschreibung für den barrierefreien Ausbau der Bahnsteige abgeschlossen. Kramer rechnet mit dem Baubeginn im Sommer 2021.

Finanzschwache Kommunen sollen unterstützt werden

Für die fehlende Bahnsteiganpassung im Bahnhof Woltwiesche beginne das Planfeststellungsverfahren demnächst. „Nach Rechtskraft und Ausschreibung wird die Umsetzung wohl nicht mehr im kommenden Jahr erfolgen“, befürchtet der Lengeder Regionsabgeordnete.

Der Regionalverband wolle zusätzlich eine Million Euro zur Förderung von Haltestellenumbauten bereitstellen. Und: Finanzschwache Kommunen sollen in ihren Planungen und Antragstellungen für Bauvorhaben unterstützt werden. Es habe bereits Gespräche zwischen der Regionsverwaltung und den Kommunen zum Ausbau von Bahn- und Busstationen gegeben. Als Beispiel nennt Michael Kramer hier die Anlage von Bike&Ride- sowie Park&Ride-Anlagen.