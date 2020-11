Betrunkener Mann kollidiert in Rosenthal mit LKW

Ein 18-Jähriger hat am Dienstag gegen 23.40 Uhr an der Kreuzung Pechschwarte/Niedersachsenstraße in Rosenthal mit seinem Auto die Vorfahrt eines von Richtung Berkum kommenden LKW missachtet. Mitten auf der Kreuzung stießen die beiden Fahrzeuge laut Polizei ungebremst zusammen. Die Fahrzeuge waren daraufhin nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Der Fahrer hatte 0,6 Promille

Der Fahrer, der den Unfall verursachte, wurde leicht verletzt, der 37-jährige Fahrer des LKW blieb offensichtlich unverletzt. Der 18-Jährige stand unter dem Einfluss von Alkohol, eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von knapp 0,6 Promille. Die Polizei veranlasste eine Blutentnahme und stellte den Führerschein des Mannes sicher.

red