Unbekannte sind am Mittwoch zwischen 13.30 und 18.30 Uhr in ein Wohnhaus in der Fürstenauer Straße in Wahle eingedrungen. Zutritt verschafften sie sich durch ein Fenster, das sie aufhebelten. Das berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung.

Die Polizei sucht nach Zeugen

In dem Haus durchsuchten sie Räume und Behältnisse und stahlen Wertgegenstände. Der hierdurch verursachte Schaden beläuft sich auf ungefähr 12.000 Euro. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Salzgitter (05341) 18970.

red