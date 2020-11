Die Malerinnen Uta Hilker und Monika Wegner teilen sich in der Woche von Montag, 9. November, bis Samstag, 14. November, den Ausstellungsraum der „Offenen Ateliers“ in der Peiner Fußgängerzone.

„Uta Hilker schafft auf ihren Bildern häufig vielfältige Strukturen oder verarbeitet in Collagen die verschiedensten Materialien. Auf diese Weise entstehen spannende Untergründe und Farbschichten“, beschreibt Britta Ahrens, Vorsitzende des Vereins Kunst im Peiner Land die Arbeit von Uta Hilker. „Die Farben sind stellenweise harmonisch miteinander vermischt und gehen langsam ineinander über, an anderen Stellen sind sie jedoch auch kraftvoll gegeneinander abgesetzt, so dass Kontraste entstehen. Auch Rost und Patina ermöglichen neue Ausdrucksformen.“ Uta Hilker sagt: „Im Dialog mit dem Bild wächst durch viele Farb- und Materialschichten langsam eine Form, die meinem Empfinden entspricht und die meine Vorstellung in künstlerischer Freiheit widerspiegelt. Insofern sind die geschaffenen Werke auch immer ein Stück von mir selbst.“

Monika Wegner fängt den Zauber der Natur ein

Im spannenden Gegensatz dazu malt Monika Wegner nach der Natur. Sie sagt zwar selber: „Realistisch gemalte Bilder gelten zur Zeit eher als unmodern.“ Sie hat sich aber dennoch für diesen Stil, vorwiegend bei ihren Landschaftsbildern, entschieden. Das Wesentliche, den Zauber, die Atmosphäre einer Landschaft einzufangen ist ihr Ziel. Ihre Bilder sind zwar realistisch gemalt, aber keineswegs objektiv. Sie sind geprägt durch die besondere Beziehung, die sie für die dargestellte Landschaft hegt. Heimat spielt dabei eine Rolle, Heide, Bäume, Wege, Felder aus der Umgebung sind wertvolle Motive für sie, wenn auch nicht unbedingt spektakulär. Ein wiederkehrendes, fesselndes Bildthema ist Wasser, mal als wilde Meeresbrandung, mal als ruhiger See oder Kanal. Das Element Wasser zieht sie immer wieder in seinen Bann.

Ausstellung in Peine ist vom 9. bis 14. November zu sehen

Beide Malerinnen freuen sich auf „ihre“ Kunstraum-Woche im ehemaligen Brillengeschäft Wichmannn, Breite Straße 18, und sind gespannt auf viele nette Gespräche und Begegnungen. Geöffnet ist von Montag, 9. November, bis Samstag, 14. November, Montag bi Freitag von 15 Uhr bis 18 Uhr, Samstag von 11 Uhr bis 14 Uhr.

