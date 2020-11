Venja Ehlen – neue Diakon im Kirchenkreisjugenddienst Peine

Superintendent Dr. Volker Menke hat am Freitagabend die neue Diakonin Venja Ehlen im Rahmen eines Gottesdienstes in der Martin-Luther-Kirche in Edemissen eingesegnet. Sie wird das Team des Kirchenkreisjugenddienstes verstärken und sich besonders um die Arbeit mit Kindern, aber auch um die Jugendarbeit der Region Nord des Kirchenkreises Peine kümmern.

Für den musikalischen Rahmen sorgten Jan Semrau an der Orgel und Katharina Altrock mit Gesang und Flötenspiel. Die künftigen Kollegen eröffneten den Gottesdienst mit einem Reigen humorvoll vorgetragener guter Wünsche für die frisch gebackene Diakonin. Vertrauen, Glück, Gemeinschaft, Schlösser, Liebe, Träume und Mut gaben sie ihr mit auf den Weg. Zur Erinnerung hatten sie die Wünsche in einen Bilderrahmen gepackt.

„Es ist schön hier in Peine, und es lohnt sich, hierher zu kommen“

„Sie haben eine kirchliche Bilderbuchkarriere hingelegt, wie man es sich nur wünschen kann. Von klein auf bis heute sind Sie kirchlich geprägt worden und mit dem Glauben groß geworden. Zu Ihrem Beruf sind Sie durch das gute Vorbild eines Diakons in Ihrer Kirchengemeinde gekommen. Nun heiße ich Sie im Kirchenkreis Peine willkommen. Es ist schön hier und es lohnt sich, hierher zu kommen“, begrüßte Superintendent Menke die neue Diakonin.

Gemeinsam mit Ehlens Schwester Denise und Studienfreund Jannik Joppien segnete er sie dann für ihr neues Amt ein. Als Erinnerung an die Einsegnung gab er ihr eine Bibel und einen Bronze-Engel mit auf den Weg.

Zwischen Gotteslob und Zeltstangensuche

„Dieser Weg wird vermutlich häufig zwischen Gotteslob und Zeltstangensuche verlaufen. Ab und zu wirst du dich sicher fragen: Wer hat das denn hier hingelegt, wenn du in der letzten Ecke des Materiallagers etwas suchst“, meinte Iris Feigel, Referentin im Landesjugendpfarramt, in ihrem humorvollen Grußwort. Sie nahm Bezug auf die Geschichte von Jakob und seinem Meister, in der der junge Gehilfe lernt, dass ein freier Blick in Gottes unendlichen Sternenhimmel auch einfach bedeuten kann, dass das Zelt geklaut wurde.

Die neue Diakonin selbst sagte: „Da ich von der Küste komme und in Hannover gewohnt habe, ist für mich an Peine insbesondere die Ländlichkeit etwas Neues, die man auf den Wegen zu den einzelnen Gemeinden erlebt. Unterwegs beim Hofladen anhalten und dort frisches Gemüse kaufen zu können, ist für mich etwas sehr Wertvolles.“

Sie arbeite gerne in der Kinder- und Jugendarbeit auf Grund der vielfältigen Möglichkeiten, die sich dort böten. Besonders die Arbeit mit ehrenamtlichen Jugendlichen sei ihr „sehr wichtig“. Wörtlich sagte sie: „Ehrenamtlich Tätige sind ein wichtiger Baustein in vielen Bereichen unserer Gesellschaft und ich hoffe mit meiner Arbeit vielen Ehrenamtlichen die Chance zu bieten, sich zu entfalten. Im Kirchenkreis Peine möchte ich christliche Gemeinschaft für Kinder und Jugendliche erlebbar machen und mit ihnen ins Gespräch gehen: über den Glauben, aber auch über aktuelle gesellschaftliche Themen.“

Jugendpastorin Dorothea Wöller beendete den Gottesdienst mit dem Segen.

In der Martin-Luther-Kirche in Edemissen überreicht Superintendent Dr. Volker Menke der neuen Diakon im Kirchenkreisjugenddienst, Venja Ehlen eine Bibel und einen Engel. Foto: Nicole Laskoswki

Zur Person: Venja Ehlen stammt aus Bremerhaven und hat dort 2014 ihr Abitur gemacht. Danach absolvierte sie ein Freiwilliges Soziales Jahr bei der Lebenshilfe Bremerhaven. Daran schloss sich das Bachelorstudium Religionspädagogik und Soziale Arbeit an der Hochschule Hannover an, dass sie im vergangenen Jahr abschloss. Ihr integriertes Berufsanerkennungsjahr machte Ehlen beim CVJM Hannover. Seit mehr als zehn Jahren engagiert sie sich ehrenamtlich in der evangelischen Jugend Bremerhaven. Seit 16 Jahren spielt sie Trompete.

Der Weg zum Studium „Religionspädagogik und Soziale Arbeit“ ergab sich durch die ehrenamtliche Tätigkeit in der Evangelischen Jugend. Die letztendliche Entscheidung dazu fiel dann im FSJ, wo ihr die Relevanz von sozialen Berufen sehr deutlich wurde. Die Kirche als Arbeitgeber war auf Grund positiver Erfahrungen selbstverständlich.