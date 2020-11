Peine. Der Autofahrer ist am frühen Sonntagmorgen auf dem Saarlandring unterwegs und richtet Schaden an.

Betrunkener fährt in Peine gegen geparkte Autos

Ein 29-jähriger Autofahrer hat am frühen Sonntag um 1.15 Uhr auf dem Saarlandring in Peine während der Fahrt mindestens zwei am Straßenrand geparkte PKW beschädigt. Laut Polizei setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um den Sachschaden zu kümmern, wie ein Zeugen beobachtete. Die Polizei ermittelte den Fahrer. Eine Atemalkoholkontrolle ergab bei ihm 1,35 Promille. Strafverfahren wegen Unfallflucht und Trunkenheit im Straßenverkehr wurden eingeleitet.

red