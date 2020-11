Die Volksbank in Groß Ilsede hat die Modernisierung ihrer Geschäftsstelle nach rund drei Monaten abgeschlossen. Ab Donnerstag, 12. November, könnten dort Kunden wieder wie gewohnt ihre Bankgeschäfte erledigen und sich persönlich beraten lassen, teilte die Bank mit.

Nach dem Umbau ist es nach Auskunft der Volksbank „modern und zeitgerecht“, zudem gebe es nun mehr Beratungszimmer. Auf eine Feier werde coronabedingt verzichtet.

„Dennoch konnten Ilsedes Ortsbürgermeisterin Ilse Schulz und Michael Take als Vertreter des Gemeindebürgermeister Otto-Heinz Fründt vorab einen Blick in die Geschäftsstelle werfen“, berichtet die Bank. „Ich bin absolut begeistert, so hell, so einladend“, wird Ortsbürgermeisterin Ilse Schulz zitiert.

Ilse Schulz habe die Investition in den Umbau in Groß Ilsede als klares Signal an die Bürger des Ortes und der Gemeinde bezeichnet. Und Michael Take sagte: „Dass Ihnen der Standort Ilsede wichtig ist, die Volksbank ein Ohr am Puls der Zeit hat und investiert, wo sonst so viele Geschäfte schließen, begeistert mich!“

Volksbank verspricht: Wir bleiben in der Gemeinde Ilsede

Der Leiter der Volksbank-Direktion Peine, Stefan Honrath, sagte: „Ich freue mich sehr, dass wir nun drei statt einem Beratungszimmer zur Verfügung haben, die die Diskretion sicherstellen und eine individuelle Beratung ermöglichen.“ Und: „Man investiert nicht in neue, moderne Filialen, wenn man darüber nachdenkt aus der Gemeinde zu verschwinden.“

„Das Bankgeschäft ist Vertrauenssache“, betonte Filialleiterin Sabrina Keunecke. „Das ist mit Maske gerade schwierig, aber wir sind super mit Spuckschutzwänden und Desinfektionsmitteln ausgestattet und auch eine Videoberatung können wir anbieten.“