Das darf man getrost unterstellen: Alle wollen das Beste für die Peiner Innenstadt – die Akteure im Rathaus, die Kommunalpolitiker, die Geschäftsleute. Aber was das Beste wohl wäre, davon gibt es vielerlei Vorstellungen. Schon der Weg dorthin ist verzweigt.

So hatte die von der Stadt eingekaufte Konzeptstudie zur Modernisierung der Bummelmeile ebenso wie der Entwurf zur Umgestaltung des Echtern(park)platzes schon prompt nach der Veröffentlichung im Internet scharfe Kritik aus den Reihen der Politik und der Geschäftswelt geerntet (wir berichteten).

Wegen dieser „Irritationen“ im Vorfeld hatte Bürgermeister Klaus Saemann denn auch zu Beginn der jüngsten Sitzung des Planungsausschusses des Stadtrates im Forum eine „eindringliche Bitte“ an die Ausschussmitglieder: Man sollte doch sachlich und etwas unaufgeregter diskutieren.

Auf dem Echternplatz müssen Leitungen saniert werden

Denn: Natürlich würden alle Beteiligten in den Entwicklungsprozess eingebunden. Und außerdem werde der Echternplatz – Anlass für eine Neuplanung ist eine fällige Leitungssanierung – erst 2022 oder später angefasst. Und der Rest der Fußgängerzone noch später – derzeit das nicht ansatzweise ein Thema, nicht zuletzt aufgrund fehlender Finanzen. Im Übrigen sei auch eine Verlegung des Wochenmarktes vom Hagenmarkt auf den Marktplatz – was sich City-Kaufleute wünschen, aber die Marktbeschicker ablehnen – derzeit nicht in der Planung.

Trotz dieser Klarstellungen gab es Detailkritik und Zoff. So regte sich Karl-Heinrich Belte (FW-PB; Wählergemeinschaft Freie Wähler Peiner Land – Peiner Bürgergemeinschaft) auf, nicht neue Bänke oder neue Pflastersteine brächten für Handel und Gewerbe Aufschwung, vielmehr müsse die Stadtplanung bei den vielen Leerständen ansetzen.

Rauer Ton im Peiner Ratsausschuss: Halt endlich die Klappe

Im Disput erinnerte Saemann wiederum daran, dass der Rat für das planerische Vorgehen bei der Innenstadtentwicklung gestimmt habe, inklusive Beauftragung einer Konzeptstudie. Elke Kentner (Grüne) indes reagierte genervt auf die Einwände Beltes: „Halt endlich die Klappe.“

Polizeichef Kühl für eine offene Gestaltung des Straftaten-Brennpunktes

Aufmerksamkeit und Interesse erregte einer der verschiedenen Vorschläge des Planungsbüro für den Echternplatz: Statt einer Markthalle könnte dort auch ein „Baum-Zoo“, sozusagen ein kleiner Wald als grüne Oase in der Stadt, angelegt werden.

Der Peiner Polizeichef Thorsten Kühl jedenfalls begrüßte eine offene Neugestaltung des Platzes. Neben dem Friedrich-Ebert-Platz sei dieser Bereich der zweite Straftaten-Brennpunkt in der Stadt. Eine Aufwertung und Belebung dieses Areals könne dem entgegenwirken.

