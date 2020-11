Ohlum. Ein Autofahrer flüchtete nach einem Unfall in Ohlum zu Fuß. Er schaffte aber nur wenige Meter, dann schlief er an einem Baum ein.

Fahrer schläft nach Unfallflucht in Ohlum am Baum ein

Mit mehreren Strafverfahren muss ein 21 Jahre alter Autofahrer rechnen, der nach einem Unfall zu Fuß flüchtete. Doch der Reihe nach. Wie die Polizei berichtet, fuhr der junge Mann am Samstag gegen 5 Uhr mit einem Pritschenwagen durch Ohlum. In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum sowie in die angrenzende Hecke, in der ein Betonpfosten eingelassen ist. Nach dem Unfall ging der 21-Jährige zu Fuß weiter, in Richtung Ortsausgang.

Dort, etwa 250 Meter weiter, fanden ihn Passanten – er saß am Fahrbahnrand, an einem Baum, und schlief. Nach dem Einsatz der Rettungs- und Polizeikräfte stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer unverletzt, jedoch alkoholisiert war, die Atemalkoholkontrolle ergab 1,62 Promille. Außerdem stellt sich heraus, dass der 21-Jährige keine Fahrerlaubnis besitz und den Pritschenwagen ohne Zustimmung des Halters führte, berichtet die Polizei weiter. Zur Entnahme eine Blutprobe musste der Fahrer ins Peiner Klinikum.