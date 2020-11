Archäologe: Rosenthal einst planmäßig als Stadt angelegt

Bischof Konrad II. von Hildesheim kaufte im Jahr 1223 eine Burg in der Nähe des heutigen Rittergutes, um sie als Gegenfestung zu Peine auszubauen und bald darauf zu Füßen der Burg eine Stadt anzulegen. Das ist geschichtlich überliefert. „Rosenthal setzte sich jedoch nicht gegen Peine durch. Als Peine um 1260 schließlich selbst an das Bistum Hildesheim kam, muss bald ein Bedeutungsverlust Rosenthals eingesetzt haben“, sagt Thomas Budde. Der Archäologe hat bei Bauarbeiten in der Ortschaft mehrere Untersuchungen machen können und dabei neue archäologische Erkenntnisse über das Dorf Rosenthal gewonnen.

Zwei Straßen in Rosenthal geben noch den Verlauf der Stadtbefestigung an „Heute ist noch am Dorfbild abzulesen, dass Rosenthal einst planmäßig als Stadt angelegt worden ist", sagt Budde. „Die Verkoppelungskarte von 1855/56 zeigt noch den rechteckigen, von einem Wallgraben umgebenen Grundriss. Die Straßen Im Böge und Im Knick geben noch den Verlauf der Stadtbefestigung an." Der noch im 19. Jahrhundert vorhandene Wallgraben sei heute bis auf geringe Überreste verschwunden. „Über die mittelalterliche Stadt wissen wir sonst fast nichts", so der Archäologe weiter. Aus der Brunnenfüllung: Schere, Hammerkopf und Bohrer aus Eisen (17. Jahrhundert) Foto: Thomas Budde Der zum Teil doppelt ausgebildete Graben sei in der Zeit nach 2000 bei Bauarbeiten im Westteil Rosenthals zweimal archäologisch erfasst worden. „2018 zeigte sich nun bei Erdarbeiten auf dem Baugrundstück Elstertorstraße, Ecke Pechschwarte, auch erstmals ein Grabenansatz der Stadttoranlage des Elstertores, nämlich die nördliche Torwange", berichtet Budde. „Der Torgrundriss ist ansonsten unbekannt." Das ehemals vom Stadtwall bedeckte Grundstück habe noch ein weiteres Geheimnis geborgen, nämlich den erstmaligen Nachweis einer Siedlung der vorrömischen Eisenzeit (1. Jtsd. v. Chr.), belegt durch Tonscherbenfunde. Keine Besiedlung im Mittelalter Bei mehreren Bauarbeiten im südlichen Dorf im Bereich der Hildesheimer Straße, insbesondere bei der Erneuerung der Ortsdurchfahrt mit Kanalisation, habe sich überraschend deutlich gezeigt, dass es hier im Mittelalter noch keine Besiedlung gegeben haben dürfte. „Das hier feuchte Gelände war damals für den Bau noch nicht erschlossen worden. Den Funden nach geschah dies erst im 17. bis 18. Jahrhundert", stellt Budde fest. „Wir müssen daher annehmen, dass die mittelalterliche Stadt zunächst nur im Ortskern bebaut gewesen ist. Auf Höhe der Einmündung zum Lindenplatz wurde unter der Hildesheimer Straße ein dörflicher Gemeinschaftsbrunnen vom Bagger angeschnitten. Es handelte sich vermutlich um einen Kastenbohlenbrunnen, wie Holzreste zeigten. Die Füllung wies interessante Funde auf, die hauptsächlich aus dem 17. Jahrhundert stammen." Gefunden wurde unter anderem eine Schere, ein Bohrer und ein kleiner Hammerkopf aus Eisen, ein gelb glasierter Grapen (Dreibeintopf) und Scherben aus bemalter Irdenware. Archäologe findet keine Belege für Vorburg Eine archäologische Baubegleitung gab es auch im nördlichen Bereich des Wirtschaftshofes des Ritterguts, wo Erweiterungsarbeiten für eine Saatzuchtstation gemacht wurden. Budde: „Hier wäre die Vorburg der Burg Rosenthal zu vermuten, doch fanden sich dafür keinerlei Belege. Der vom Burggraben abzweigende nördliche Grabenansatz der Vorburg ist auf der Verkoppelungskarte von 1855/56 eingezeichnet, endet dort aber abrupt. Die archäologischen Befunde von 2018/19 legen nahe, dass die Vorburg tatsächlich nicht in geplanter Form und Größe zu Ende gebaut worden ist. Dass es gar keine Vorburg gegeben hat, ist allerdings schwer vorstellbar."