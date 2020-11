Vechelde. In der Brieftasche befanden sich diverse Dokumente der Geschädigten. Der Schaden beträgt ungefähr 350 Euro.

Täter stiehlt Brieftasche in Vechelde

Ein Unbekannter hat am Donnerstag, 12. November, zwischen 11.15 und 11.45 Uhr in der Peiner Straße in Vechelde laut Polizei eine Brieftasche aus einer Damenhandtasche gestohlen.

Die Polizei ermittelt

In der Brieftasche befanden sich diverse Dokumente der Geschädigten. Der Schaden beläuft sich dadurch auf ungefähr 350 Euro . Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Taschendiebstahl ein.

red