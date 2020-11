Willi Plote aus Wendeburg sucht seine historischen Vorfahren

Auf eine Reise von einer heutigen Tätowierung bis ins Mittelalter begibt sich derzeit Willi Plote aus Wendeburg. Wie die „Volksstimme“ berichtet war er mit Angela Lange zu Besuch bei Hermann von Plote Plotho, dem womöglichen Urahn vieler heutiger Familien Plotho oder Plote. Die Spurensuche führte den Wendeburger nach Genthin und dort in den Stadtteil Altenplathow.

„Ich habe schon seit einiger Zeit recherchiert, habe mir ein Buch besorgt und mich mit historischen Burgherren beschäftigt und mich im Vorfeld informiert“, erzählte Willi Plote der Volksstimme bei seinem Besuch vor Ort. Unserer Zeitung sagte er: „Ich will da richtig tief einsteigen.“

Kirche von Altenplathow erinnert an die Kirche in Rüper

Im Genthiner Rathaus und über die Touristinformation half man den Gästen aus dem Kreis Peine mit Materialien zur Geschichte Altenplathows weiter. Und es ging in die Kirche von Altenplathow. „Mich erinnert das an die Kirche in Rüper, dort gibt es im Innenbereich ebenfalls Ornamente, die fast identisch sind, da es auch dort gemalte Blätter gibt“, sagte Willi Plote.

Grabplatte ist Meisterwerk der romanischen Plastik

Von dem möglichen berühmten Urahn gibt es in der Kirche eine Grabplatte. Dessen Grablege, eine romanische Plastik, die beim Abriss der alten Kirche Anfang des 20. Jahrhunderts entdeckt wurde, findet bis heute unter Fachleuten große Beachtung. Der Figurengrabstein, der 1992 im Fußboden der Sakristei der neogotischen Kirche Altenplathow seinen Platz gefunden hat, wird heute als ein Meisterwerk der romanischen Plastik in eine Reihe mit der Grabplatte Rudolfs von Schwaben im Merseburger Dom, den Stuckgrabplatten der Quedlinburger Äbtissinnen, den Stuckplastiken der Empore im Kloster Gröningen und den Chorschranken in Halberstadt gestellt.

Der inzwischen verstorbene Genthiner Holzschnitzer Claus Mielke schuf vor vier Jahren eine 1:1-Holzplastik der historischen Grablege. Dies bewegte die Gäste aus dem Kreis Peine sehr, berichtet die Volksstimme weiter. Hermann von Plotho sei Ritter, Kirchenpatron und Stadtgründer Genthins gewesen. Bekannt ist nur sein Sterbejahr, 1171. Er soll wohl aus einem slawischen Fürstengeschlecht entstammen und war der erste seiner Familie, der zum Christentum übertrat.

Die Burg gibt es nicht mehr

Hermann von Plothe – oft auch als Hermann von Plote Plotho erwähnt, unter anderem zur „Straße der Romanik“ – hatte seine eigene Burg aus Stein. „Das wäre natürlich eine ganz besondere Sache, wenn es diese Burg noch gäbe“, sagte Willi Plote. Aber der einstige Sitz derer von Plothos gehört heute zu den verschwundenen Burgen. Im Jahr 1681 wurde sie abgebrochen.

Plotes gibt es auch im Kreis Peine

Willi Plote hat inzwischen in Erfahrung gebracht, dass sein Nachname nicht nur in Amerika sehr verbreitet ist, sondern auch in seiner niedersächsischen Heimat und im Kreis Peine. Es gibt in mehreren Orten Familien mit dem Namen Plote. „Das sind keine direkten Verwandten, sondern völlig andere Linien, aber ich denke ursprünglich kommt das alles hier aus der Gegend von Hermann von Plotho“, sagt der heutige Plote aus Wendeburg.

Lilie aus dem Wappen als Tattoo am Knöchel

Anne Plote, die Tochter von Willi Plote aus Wendeburg, trägt die Lilie, Teil des Wappens derer von Plote Plotho, als Tattoo. Foto: Privat

Und die nächste Generation befasst sich auch schon mit der Historie. Seine Tochter Anne Plote (40) habe sich die aus dem Wappen der von Plothos bekannte Lilie als Tattoo auf das Bein stechen lassen, berichtet Willi Plote. Und so kommt auch schon eine kleine Dynamik in die Geschichte mit der Ahnenforschung.

Werk des Holzschnitzers soll nach Bayern gehen

Hadmuth Mielke, die Frau des erwähnten Holzschnitzers Claus Mielke, hat nämlich etwas abzugeben. Das erfuhr unsere Zeitung von ihr während der eigenen Recherche zum Namen Plote. „Mein Mann hat auch die Lilie aus dem Wappen geschnitzt, die würde ich gerne der Tochter von Willi Plote schenken“, sagte Hadmuth Mielke unserer Zeitung am Telefon.

Die Tochter wohnt in Lohberg im bayrischen Wald. Wir werden berichten, wenn die Vermittlung zustande kam und die Lilie auf Holz zu der auf dem Knöchel von Anne Plote gefunden hat.

Im nächsten Jahr hat Genthin seine 850-Jahr-Feier. Willi Plote sieht sich selbst nicht als echten Heimatforscher, aber: „Ich bin an meiner Familiengeschichte interessiert und beschäftige mich viel damit“, sagte er der Volksstimme.

Wer hat noch Informationen für Willi Polte?

Interessant sei für ihn wie sich der Name, wie sich die Familienlinien entwickelt hätten. Und ob es einen Zusammenhang mit dem Stadtgründer von Genthin gibt. „Vielleicht hat der eine oder andere in der Region Genthin noch weitere Informationen zur Ploteschen Familienchronik“, hofft Willi Plote. Aber auch Informationen von Menschen aus dem Kreis Peine helfen ihm bestimmt weiter.

Wer möchte, kann Willi Plote aus Wendeburg unter (05303) 2154 erreichen (oder sich an unsere Redaktion wenden per Mail an arne.grohmann@bzv.de ).