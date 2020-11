Täter brechen in Wohnhaus in Edemissen ein

Täter sind am Montag zwischen 14 und 21 Uhr in ein Wohnhaus im Rodenkamp in ein Wohnhaus eingebrochen. Zutritt verschafften sie sich laut Polizei über eine Terrassentür, die sie zuvor aufgebrochen hatten. Im Haus durchsuchten sie die Räume und Behältnisse.

Die Polizei bittet um Hinweise

Nach bisherigem Ermittlungsstand erbeuteten die Täter Schmuck und verursachten hierdurch einen Schaden im mittleren vierstelligen Bereich . Hinweise an die Polizei Salzgitter unter (05341) 18970 .

red