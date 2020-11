Bei einem Trinkgelage in seiner Peiner Wohnung wurde ein 40-Jähriger am 17. August 2019 brutal zusammengeschlagen. Angeklagt ist deshalb ein 26-jähriger Peiner vor dem Landgericht Hildesheim.

An viele Details des Abends kann sich das Opfer nicht erinnern. Am Bahnhof habe er den 26-Jährigen und einen seiner Freunde getroffen. Man habe Wodka getrunken, später in der Wohnung des 40-Jährigen weitergetrunken. Irgendwann habe der Angeklagte sein Handy vermisst . „Er beschuldigte mich es genommen zu haben“, so der 40-Jährige als Zeuge. Dann habe er einen Schlag gegen den Kopf bekommen und sei bewusstlos geworden.

Die Nachbarn riefen die Polizei

Seine Nachbarn hingegen hatten laute Musik und Geschrei gehört – und aus Sorge die Polizei gerufen. Auf dem Weg zum Einsatzort trafen die Beamten auf den betrunkenen Angeklagten und dessen Freund, die beiden wurden unter Tatverdacht festgenommen .

Allerdings: Blutalkoholkontrollen wurden offenbar nicht angeordnet, auch ein durchgeführter Atemalkoholtest nicht im Polizeibericht aufgenommen , in dem im Übrigen Namen verwechselt wurden. Die Erklärung eines Polizisten vor Gericht dafür: „Morgens um vier kann das schon mal vorkommen.“ Die Vorsitzende Richterin Karin Brönstrup sah dies anders. „Da ist wohl einiges schief gelaufen.“

Der Angeklagte stand unter Bewährung

Erst durch den Einsatz der Feuerwehr konnten Polizei und Rettungskräfte in die Wohnung des 40-Jährigen gelangen. Er lag blutüberströmt auf seiner Couch , musste von einem Polizisten wachgerüttelt werden. Der 40-Jährige habe sich geweigert in einer Klinik behandelt zu werden. Fotos, die kurz nach der Tat anfertigt wurden, zeigen großflächige Hämatome am Hinterkopf, an der linken Schläfe und an der linken Schulter des Opfers.

Der Angeklagte scheint unter Alkoholeinfluss immer wieder zuzuschlagen – das ergibt sich aus den zehn Einträgen im Bundeszentralregister. Bei der Tat im August in Peine stand er noch unter Bewährung. Da sein Freund am Mittwoch zum Termin nicht als Zeuge erschien , wird der Prozess am 3. Dezember 2020 fortgesetzt.