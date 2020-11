Matthias Wehrmeyer führt SPD/Grüne im Rat der Stadt Peine

Wachwechsel an der Spitze der SPD-Fraktion im Rat der Stadt Peine , damit verbunden ist ein Führungswechsel der Mehrheitsgruppe im Rat von SPD und Grünen : Matthias Wehrmeyer übernimmt beide Führungspositionen von Dietmar Meyer. Bei ihrem jüngsten Zusammentreffen hat die Gruppe Wehrmeyer einstimmig gewählt.

Elke Kentner, Gabriele Handke und Holger Hahn wiedergewählt

Die bisherigen Stellvertreter – Elke Kentner (Grüne) sowie Gabriel Handke und Holger Hahn (beide SPD) – wurden ebenfalls einstimmig wiedergewählt. Die SPD verfügt über 18 Ratsmandate plus der Stimme von Bürgermeister Klaus Saemann (SPD), die Grünen über zwei Sitze.

Dietmar Meyer. Foto: christian-bierwagen / Archiv

Der Hintergrund: Der bisherige Gruppenvorsitzende Dietmar Meyer hatte bereits angekündigt, zu den Kommunalwahlen im September 2021 nicht mehr antreten zu wollen. Er machte nun den Weg frei für eine Neujustierung der Gruppe. In seiner Antrittsrede als neuer Vorsitzender würdigte Wehrmeyer die Verdienste Meyers für die Gruppe und für die Stadt Peine. Meyer ist in seinem Heimatort Rosenthal – annähernd 1200 Einwohner – Ortsbürgermeister.

Wehrmeyer übernimmt von Meyer auch den Sitz im Verwaltungsausschuss. Dieser Ausschuss nimmt eine besondere Stellung ein – neben dem Rat ist er das zweite Organ der Gemeinde, dem bestimmte Aufgaben zur eigenen Entscheidung zugewiesen sind.

Ehemals Mitarbeiter von Ex-Ministerpräsident Gerhard Glogowski

Der Peiner Wehrmeyer, 64 Jahre alt und verheiratet, engagiert sich seit gut 15 Jahren in der Kommunalpolitik, seit fast 40 Jahren ist er SPD-Mitglied und vielfach engagiert. Schon ebenfalls seit Jahrzehnten ist er Schatzmeister des SPD-Bezirks Braunschweig. Viele Jahre arbeitete er als enger Vertrauter Gerhard Glogowski – als Referent des früheren Oberbürgermeisters von Braunschweig, als Büroleiter des späteren Ministerpräsidenten in der Staatskanzlei in Hannover. Wehrmeyer arbeitet in leitender Funktion im Niedersächsischen Landesamt für Soziales, Jugend und Familie , Hauptstelle Hildesheim.